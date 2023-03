Joe Biden "arruola" Tokyo, Seul e Manila nel Pacifico Xi e Kim infuriati: si alzano i rischi di un 2° fronte (Di lunedì 6 marzo 2023) Si intensificano le manovre militari in Asia orientale. E si alzano le tensioni con la Cina e la Corea del Nord. Timori per l'apertura di un secondo fronte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) Si intensificano le manovre militari in Asia orientale. E sile tensioni con la Cina e la Corea del Nord. Timori per l'apertura di un secondoSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Joe #Biden sulla sua ricandidatura:'è legittimo che le persone sollevino questioni sulla mia età. È assolutamente l… - Giovann75194542 : RT @ProgettoLepanto: ??Il Presidente degli Stati Uniti Joe #Biden 'fornendo armi a #Kiev, sta commettendo crimini di guerra in #Ucraina.' Qu… - Eedaii : RT @EnricoFaraboll1: Musk reagisce a un tweet in cui si dice che Jim Carrey ha risposto alle bizzarre affermazioni secondo cui lui sarebbe… - Rossana86448038 : RT @ProgettoLepanto: ??Il Presidente degli Stati Uniti Joe #Biden 'fornendo armi a #Kiev, sta commettendo crimini di guerra in #Ucraina.' Qu… - ChiccaBis : RT @ProgettoLepanto: ??Il Presidente degli Stati Uniti Joe #Biden 'fornendo armi a #Kiev, sta commettendo crimini di guerra in #Ucraina.' Qu… -