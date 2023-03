(Di lunedì 6 marzo 2023) Un nuovo inizio in un torneo. Sospinto dai continui "ole" del pubblico, Nicolasha conquistato il secondo titolo in carriera al Movistar Chile Open a, la città dove è nato. In ...

Sospeso per doping da aprile a novembre del 2020,sta esprimendo in queste settimane il suo tennis migliore. A Santiago ha vinto le ultime tre partite in rimonta dopo aver perso il primo set. ..., che sta ricostruendo la sua carriera e la sua reputazione dopo gli undici mesi di squalifica ... Jaume Fillol, nel 1976 disputò la finale di Coppa Davis che vide l'uniconella ...... unicoazzurro nella storia della manifestazione. Dall'altro perché la direttrice è sua zia, Catalina Fillol.

Jarry, trionfo speciale a Santiago SuperTennis

'É incredibile essere in Cile a giocare una partita del genere. Ero abituato a vedere Fernando (Gonzalez), Nico (Massu) e Marcelo (Rios) in ...Secondo torneo dal suo ritorno in campo, seconda finale. Carlos Alcaraz sta macinando successi con una ferocia disarmante.