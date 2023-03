Izzo tra Torino e Monza | il piano per il futuro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Armandosta ritrovando continuità con il, ma il suo cartellino è delche lo riporterebbe in granata a fine stagione Armandosta ritrovando continuità con il, ma il suo cartellino è delche lo riporterebbe in granata a fine stagione. L’idea di Vagnati è quella di prolungargli il contratto di un anno fino al 2025 spalmando l’ingaggio su due anni per ridurre i costi, ma c’è da capire la volontà dei brianzoli. Palladino lo confermerebbe e per acquistarlo servirebbero 4-5 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.