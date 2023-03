Ivana Mrazova conferma la diffida di Luca | “Nikita mi ha fatto saltare i nervi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Julie_JL : RT @sotuttifaaalsi: e cosa ne penserà ivana mrazova di questa partita? aspetto la storia ?? #gfvip #nikiters #donnalisi #persiani #onestini… - VanityTouch : @Mimma22851036 @kkamirayo Poi magari Nikita si fa prestare il colluttorio da Ivana, così la smette di rompere i cog… - redazionerumors : [Trending now] Luca Onestini e Ivana Mrazova, quali sono i motivi della rottura? Lo ha rivelato Ivana durante l'ult… - M_Ferrari327 : RT @Web_Lavoro: Ivana Mrazova parla della diffida mandata dal team Nikita a Luca Onestini...e fa presente che questa continua continua a IN… - Daniela23656979 : RT @Web_Lavoro: Indubbiamente #Nikiters, Ivana Mrazova si merita tutta la vita Luca Onestini!!! E Nikita si merita tutta la vita un Matte… -

Così ha fatto ancheche è entrata all'interno della casa del Grande Fratello in qualità di ex fidanzata di Luca Onestini . La permanenza della modella è durata qualche settimana, visto ...Gf Vip,furiosa con Nikita Pelizon: 'Sono basita'. Le stories polemiche dopo l'addio al reality Gf Vip, Luca Onestini imita Alberto De Pisis: il siparietto è esilarante Gf Vip, Edoardo ...ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip giovedì sera, ma non riesce a stare lontana dal suo ex Luca Onestini , che ha difeso oggi, ancora una volta, sui social. L'attacco della ...

Gf Vip, Ivana Mrazova furiosa con Nikita Pelizon: «Sono basita». Le stories polemiche dopo l'addio al reality leggo.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...All'interno della casa del GfVip, le liti e le frecciatine tra i concorrenti sono all'ordine del giorno. Anche gli ex gieffini però, si esprimono, una volta eliminati, tramite ...