Italia Viva: Francesco Casini nuovo responsabile enti locali

Francesco Casini è stato nominato nuovo responsabile regionale enti locali di Italia Viva Toscana. "Una nomina che impreziosisce e rafforza la nostra squadra. Francesco è un bravissimo sindaco e amministratore. Sarà fondamentale per coordinare i nostri eletti nelle varie amministrazioni- che continuano a crescere giorno dopo giorno - in vista dei prossimi appuntamenti elettorali

