Italia Viva Bergamo verso il voto amministrativo del 2024 (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Nei giorni scorsi si è riunita la Segreteria cittadina di Italia Viva per analizzare i risultati delle recenti elezioni regionali e per riflettere sulle prospettive politiche locali. Innanzitutto Italia Viva esprime un sentito ringraziamento agli elettori di Bergamo che hanno scelto di votare Letizia Moratti e la coalizione delle liste che l'hanno sostenuta. Nel comune di Bergamo il risultato elettorale della coalizione è stato decisamente positivo (circa il 13% dei voti), nonostante l'altissimo astensionismo. Il risultato è confrontabile politicamente con quello ottenuto nelle scorse elezioni politiche (circa il 16% degli elettori). In prospettiva si tratta di un patrimonio di voti che nel 2024 sarà determinante nelle elezioni del sindaco e ...

