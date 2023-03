Italia vittoriosa nella seconda amichevole pre-World Baseball Classic 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) L?Italia vince il secondo e ultimo test match che porta verso il World Baseball Classic 2023. Gli azzurri guidati da Mike Piazza sono riusciti a prevalere per 10-1 a Douliu sugli Uni Lions, formazione della Chinese Professional Baseball League, la maggiore di Taiwan (che in senso sportivo viene definita Cina Taipei). Ad alternarsi sul monte di lancio Matt Harvey, Matteo Bocchi, Joe Biagini, Ryan Castellani, Joe LaSorsa e Claudio Scotti. Nel lineup sono state cambiate le posizioni di Pasquantino, Sullivan, David Fletcher e Nicky Lopez; questi ultimi due si sono scambiati i posti da interbase e terza base, mentre i primi due sono stati inseriti come secondo e quarto. Inoltre, Matt Harvey è stato il partente, Vito Friscia battitore designato e terzo in battuta (poi sostituito da Alberto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) L?vince il secondo e ultimo test match che porta verso il. Gli azzurri guidati da Mike Piazza sono riusciti a prevalere per 10-1 a Douliu sugli Uni Lions, formazione della Chinese ProfessionalLeague, la maggiore di Taiwan (che in senso sportivo viene definita Cina Taipei). Ad alternarsi sul monte di lancio Matt Harvey, Matteo Bocchi, Joe Biagini, Ryan Castellani, Joe LaSorsa e Claudio Scotti. Nel lineup sono state cambiate le posizioni di Pasquantino, Sullivan, David Fletcher e Nicky Lopez; questi ultimi due si sono scambiati i posti da interbase e terza base, mentre i primi due sono stati inseriti come secondo e quarto. Inoltre, Matt Harvey è stato il partente, Vito Friscia battitore designato e terzo in battuta (poi sostituito da Alberto ...

