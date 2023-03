Italia-Inghilterra a Napoli, già venduti oltre 20mila biglietti (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo il prossimo 23 marzo per la prima gara di qualificazione agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Come prima avversaria per gli Azzurri ci sarà l‘Inghilterra con la sfida che andrà di scena a Napoli. Le altre avversarie sul cammino dei Campioni Europei in carica sono Macedonia L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) L’di Roberto Mancini tornerà in campo il prossimo 23 marzo per la prima gara di qualificazione agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Come prima avversaria per gli Azzurri ci sarà l‘con la sfida che andrà di scena a. Le altre avversarie sul cammino dei Campioni Europei in carica sono Macedonia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Euro:Italia - Inghilterra a Napoli, venduti oltre 20.000 biglietti A Napoli continua a salire l'entusiasmo per Italia - Inghilterra, gara che segnerà il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano dopo dieci anni. È stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri nelle qualificazioni agli Europei 2024.