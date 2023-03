Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2023: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 6 marzo 2023) Torna questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2023 con il quarto turno del torneo e l’Italia arriva allo sprint finale con l’appuntamento sabato pomeriggio a Roma contro il Galles. Si tratta dello scontro diretto tra le due formazioni ancora a caccia di un successo in questo torneo e si tratta della rivincita dopo la storica vittoria in extremis di un anno fa a Cardiff degli azzurri. Per il Guinness Sei Nazioni la programmazione tv coprirà l’intero evento, con tutte le partite del torneo trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per l’Italia, invece, anche la copertura in chiaro su TV8, con studi pre e post partita dedicati. Italia-Galles è il match, dunque, che Kieran Crowley e i suoi ragazzi hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Torna questo fine settimana il Guinness Seicon il quarto turno del torneo e l’arriva allo sprint finale con l’appuntamento sabato pomeriggio a Roma contro il. Si tratta dello scontro diretto tra le due formazioni ancora a caccia di un successo in questo torneo e si tratta della rivincita dopo la storica vittoria in extremis di un anno fa a Cardiff degli azzurri. Per il Guinness Seilazione tv coprirà l’intero evento, con tutte le partite del torneo trasmesse in diretta su Sky e insu NOW. Per l’, invece, anche la copertura in chiaro su TV8, con studi pre e post partita dedicati.è il match, dunque, che Kieran Crowley e i suoi ragazzi hanno ...

