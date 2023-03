Ita | O' Leary Ryanair | Lufthansa alzerà prezzi biglietti | vantaggio per noi

(Di lunedì 6 marzo 2023) "è un partner migliore di Air France per Ita ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo. Sono contento per noi perchéle ...

Sono contento per noi perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi". Così l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, a margine dell'inaugurazione dei due nuovi collegamenti. 'Lufthansa alzerà le tariffe, meglio per noi' Per O'Leary, Lufthansa è 'un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e Zurigo con Sabena e Swissair'.

MILANO. Lufthansa è "un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e a Zurigo con Sabena e Swissair". Sono contento per noi perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi". Così l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary.