Ita | O’Leary Ryanair | “Lufthansa alzerà il costo dei biglietti | un vantaggio per noi”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo – “è un partner migliore di Air France per Ita ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo. Sono contento per noi perchéle tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi”. Così l’amministratore delegato di, Michael, a margine dell’inaugurazione dei due nuovi hangar manutentivi diall’aeroporto di Milano Bergamo. Questi due nuovi hangar, 4° e 5° per la manutenzione presso l’aeroporto di Milano Bergamo, rappresentano un ulteriore investimento da parte didi 20 milioni di euro all’aeroporto di Bergamo e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’ingegneria aeronautica per la regione Lombardia. Presente all’inaugurazione il ...

