Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi (Di lunedì 6 marzo 2023) Lufthansa è "un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e a Zurigo con Sabena e Swissair". Sono contento per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023)è "un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e a Zurigo con Sabena e Swissair". Sono contento per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi - fisco24_info : Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi: Porterà i passeggeri italiani a Francoforte e Monaco - iconanews : Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi - novasocialnews : Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi -