Istruzioni Certificazione Unica 2023: le novità sulla compilazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Istruzioni Certificazione Unica 2023: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Istruzioni per la compilazione della CU 2023 relativa al periodo d’imposta 2022. Ci sono alcune novità a partire da quest’anno, ma quello che non cambia rispetto all’anno precedente è il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere in via telematica ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023): l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato leper ladella CUrelativa al periodo d’imposta 2022. Ci sono alcunea partire da quest’anno, ma quello che non cambia rispetto all’anno precedente è il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere in via telematica ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Inps, Certificazione Unica 2023, cos’è, scadenza, istruzioni, quando richiederla - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Certificazione Unica 2023 INPS, istruzioni per prelevare il modello dal 16 m… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - CU INPS 2023, Certificazione Unica disponibile online dal 16 marzo: le istru… - PMI_it : Certificazione Unica INPS 2023 online, per email o a casa: Certificazione Unica INPS 2023 online dal 16 marzo, su r… - andreastoolbox : CU INPS 2023, Certificazione Unica disponibile online dal 16 marzo: le istruzioni per scaricarla - Informazione Fis… -