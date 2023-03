Istituto degli Studi Storici, conferenza di Ernesto Galli della Loggia su Nazione e popolo (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16,30, nella sede dell’Istituto degli Studi Storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli), Ernesto Galli della Loggia terrà la conferenza Nazione e popolo, sesto appuntamento del ciclo Idea di Nazione. Introduce Natalino Irti.Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea, ha insegnato nelle Università di Siena, Perugia, Vita-Salute San Raffaele di Milano e presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane. Editorialista del Corriere della Sera, scrive di storia politica e culturale italiana dell’Otto-Novecento. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Speranze d’Italia (2018), L’aula vuota (2019), Una profezia per l’Italia: ritorno al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16,30, nella sede dell’(Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli),terrà la, sesto appuntamento del ciclo Idea di. Introduce Natalino Irti., professore emerito di Storia contemporanea, ha insegnato nelle Università di Siena, Perugia, Vita-Salute San Raffaele di Milano e presso l’Italiano di Scienze Umane. Editorialista del Corriere della Sera, scrive di storia politica e culturale italiana dell’Otto-Novecento. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Speranze d’Italia (2018), L’aula vuota (2019), Una profezia per l’Italia: ritorno al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : I #GD denunciano l’intervento della Polizia durante un’assemblea dell’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina,… - giga_97 : Da uno studio dall’istituto superiore di sanità mentale risulta che il 44% degli juventini siano stati bullizzati a… - tg2rai : Oggi a #Tg2Medicina33, ospite in studio il dott. Umberto Favetta - Responsabile unità operativa proctologia Istitut… - informapirata : Nuovo appuntamento con la rubrica #iprovvedimentispiegatisemplice su Agenda Digitale. In questo numero parliamo del… - antonellaa262 : La convenzione consentirà di ampliare la sua offerta formativa, e al Conservatorio di poter far esprimere gli allie… -