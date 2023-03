Istat: nel 2022 boom delle unioni civili (+32%), in risalita anche i matrimoni (+4,8%) (Di lunedì 6 marzo 2023) Leggi anche Istat: nel 2021 cala ancora la popolazione ma raddoppiano i matrimoni Il rito civile è - dice l'Istat - chiaramente più diffuso nelle seconde nozze (95,0%), essendo in molti casi una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 marzo 2023) Leggi: nel 2021 cala ancora la popolazione ma raddoppiano iIl rito civile è - dice l'- chiaramente più diffuso nelle seconde nozze (95,0%), essendo in molti casi una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Secondo Istat nel nostro Paese non ci sono mai stati così tanti occupati come a gennaio. Cinque grafici di… - istat_it : Nel 2022 Pil in volume +3,7% rispetto al 2021. Il rapporto decifit/Pil è pari a -8,0% (-9,0 % nel 2021) #istat… - Anto_Tomassini : RT @PMI_it: Migliora l’occupazione in Italia, ma non per tutti: I dati Istat sull’occupazione in Italia registrano nel 2023 un aumento degl… - EleonoraMeli6 : RT @istat_it: Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi: nel 2021 in Italia 180.416 matrimoni (+86,3% sul 2020), 2.148 unioni civili… - deborah_arena : @MonicaCirinna @istat_it Sono Bisessuale e LGBT sono molto Felice che Uomini e Donne dello stesso sesso si possano… -