Istat | crescono le unioni civili tra coppie dello stesso sesso

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nel 2021 sono state costituite 2.148tra. E’ quanto emerge dal report dell’“Matrimoni,, separazioni e divorzi, anno 2021” che si basa sui dati degli Uffici di Stato Civile dei Comuni italiani. L’istituto dell’unione civile tra personeè stato introdotto in Italia con una legge entrata in vigore il 5 giugno 2016. Nel corso del secondo semestre 2016 si sono costituite 2.336, un numero particolarmente consistente che ha riguardatoda tempo in attesa di ufficializzare il proprio legame affettivo. Al boom iniziale ha fatto poi seguito una ...

in misura marcata, +32,0% le unioni civili. C'è ancora da recuperare il gap pandemia . Nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l'86,3% in più rispetto al 2020, questo solo ...14.05matrimoni e unioni I matrimoni e le unioni civili sono in ripresa, anche se non sono ancora tornati ai livelli precedenti la pandemia. In Italia, nel 2021, sono stati celebrati 180.416 ...in misura marcata (+32,0%) le unioni civili. Lo riferisce l'nel report su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi. Nel 2021, invece, si è assistito a una ripresa di matrimoni e ...

Superati i vincoli imposti anche alle cerimonie dalle norme anti Covid, crescono le coppie che si promettono amore eterno ma anche quelle che si lasciano ufficialmente. L'Istat fotografa le scelte deg ...Nei primi nove mesi del 2022 le unioni civili aumentano del 32%, matrimoni solo +4,8%. Sono i matrimoni in municipio a far salire i numeri, non quelli in Chiesa ...