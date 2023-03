Israele pronto all’attacco contro l’Iran? Intanto Austin va in Medio Oriente (Di lunedì 6 marzo 2023) Il capo del Pentagono sarà nel fine settimana in Medio Oriente con un obiettivo principale: l’Iran. Così i funzionari statunitensi descrivono il viaggio del segretario Lloyd Austin, conoscitore delle regione in quanto ex capo del CentCom (che estende la sua area di responsabilità dall’Egitto all’Afghanistan). Il segretario Usa alla Difesa visiterà Giordania, Egitto e Israele portando il suo saluto alle 30.000 truppe statunitensi dispiegate nelle basi regionali, e soprattutto parlando con gli alleati di questioni tattiche e strategiche. Con l’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran a livelli prossimi al grado di armamento, il suo continuo sostegno a gruppi terroristici e proxy in tutta la regione, la fornitura di droni alla Russia, e le repressioni sanguinarie delle proteste ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) Il capo del Pentagono sarà nel fine settimana incon un obiettivo principale:. Così i funzionari statunitensi descrivono il viaggio del segretario Lloyd, conoscitore delle regione in quanto ex capo del CentCom (che estende la sua area di responsabilità dall’Egitto all’Afghanistan). Il segretario Usa alla Difesa visiterà Giordania, Egitto eportando il suo saluto alle 30.000 truppe statunitensi dispiegate nelle basi regionali, e soprattutto parlando con gli alleati di questioni tattiche e strategiche. Con l’arricchimento dell’uranio da parte dela livelli prossimi al grado di armamento, il suo continuo sostegno a gruppi terroristici e proxy in tutta la regione, la fornitura di droni alla Russia, e le repressioni sanguinarie delle proteste ...

