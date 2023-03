Isola dei Famosi, il cast preoccupa Mediaset? Il presunto motivo (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra un mese prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo Dagospia, però, il cast scelto pare preoccupare Mediaset L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra un mese prende il via la nuova edizione de L'dei. Secondo Dagospia, però, ilscelto parereL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - trash_italiano : Confermato Alvin all’#Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. [TvBlog] - occhio_notizie : La #Mediaset fa letteralmente tremare Ilary Blasi, i dirigenti della rete televisiva sono preoccupati: i protagonis… - marzo7paolo : RT @RaiNews: Taiwan ha lanciato l'allerta per un possibile 'ingresso improvviso' dei militari cinesi in aree vicine ai territori dell'isola… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato @charliegnocchi, ex concorrente del #GFvip. Con lui abbiamo parlato della sua esperienza in ca… -