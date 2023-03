“Isola dei Famosi 2023”, il cast agita i vertici Mediaset: il motivo (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. “Isola dei Famosi 2023”, il cast agita i vertici Mediaset: cosa succede, il motivo – L’Isola dei Famosi è arrivata alla sua 17esima edizione e ora c’è anche una data d’inizio. Il reality show tornerà, infatti, su Canale 5, il 3 aprile 2023, e durerà dieci settimane. È praticamente tutto pronto: Ilary Blasi dovrebbe essere accompagnata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. A quanto pare Alvin continuerà ad essere l’inviato del format ambientato in Honduras. Sul cast invece… leggi anche: “Isola dei Famosi 2023”, svelato il cast ufficiale: ecco tutti i naufraghi leggi anche: Mediaset “boom”, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) News Tv. “dei”, il: cosa succede, il– L’deiè arrivata alla sua 17esima edizione e ora c’è anche una data d’inizio. Il reality show tornerà, infatti, su Canale 5, il 3 aprile, e durerà dieci settimane. È praticamente tutto pronto: Ilary Blasi dovrebbe essere accompagnata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. A quanto pare Alvin continuerà ad essere l’inviato del format ambientato in Honduras. Sulinvece… leggi anche: “dei”, svelato ilufficiale: ecco tutti i naufraghi leggi anche:“boom”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Taiwan ha lanciato l'allerta per un possibile 'ingresso improvviso' dei militari cinesi in aree vicine ai territori… - trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - trash_italiano : Confermato Alvin all’#Isola dei Famosi nel ruolo di inviato. [TvBlog] - Novella_2000 : Isola dei Famosi, il cast scelto preoccuperebbe i vertici Mediaset: il motivo - Vale97B : RT @p0liedrico: E prima hanno ridimensionato il salottino trash di barbarella, poi fanno la morale per qualche parolaccia e per le liti al… -