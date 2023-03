Isola dei Famosi 2023, clamoroso: salta la partecipazione di una naufraga? (Di lunedì 6 marzo 2023) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi scalda i motori in vista della partenza fissata per il 17 aprile 2023. La conduzione è stata svelata per intero, mentre il cast dei concorrenti necessita degli ultimi nomi che si aggiungeranno presto anche se buona parte dei naufraghi sono stati confermati. Sta di fatto che un colpo di scena sarebbe arrivato in queste ore. Fiore Argento, ormai pronta a sbarcare in Honduras, sarebbe ad un passo dal tirarsi indietro a causa della sorella. Isola dei Famosi 2023: un clamoroso colpo di scena Neanche il tempo di cominciare e il primo colpo di scena ha scosso la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Com’è risaputo, tra le concorrenti che voleranno alla volta dell’Honduras, c’è anche Fiore Argento. Per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 marzo 2023) La nuova edizione dell’deiscalda i motori in vista della partenza fissata per il 17 aprile. La conduzione è stata svelata per intero, mentre il cast dei concorrenti necessita degli ultimi nomi che si aggiungeranno presto anche se buona parte dei naufraghi sono stati confermati. Sta di fatto che un colpo di scena sarebbe arrivato in queste ore. Fiore Argento, ormai pronta a sbarcare in Honduras, sarebbe ad un passo dal tirarsi indietro a causa della sorella.dei: uncolpo di scena Neanche il tempo di cominciare e il primo colpo di scena ha scosso la nuova edizione dell’dei. Com’è risaputo, tra le concorrenti che voleranno alla volta dell’Honduras, c’è anche Fiore Argento. Per ...

