Iran, sei condannati a morte per 'atti di terrorismo' (Di lunedì 6 marzo 2023) Sei persone, accusate di "appartenenza al gruppo terroristico armato Harekatulnezal", sono state condannate a morte nella provincia Iraniana del Khuzestan. Lo scrive l'agenzia di stato Irna. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Sei persone, accusate di "appartenenza al gruppo terroristico armato Harekatulnezal", sono state condannate anella provinciaiana del Khuzestan. Lo scrive l'agenzia di stato Irna. Secondo ...

