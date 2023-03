Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a5b923959a9f44a : RT @News24_it: Iran, raggiunti 'buoni accordi' con l'agenzia atomica dell'Onu - a_meluzzi : RT @News24_it: Iran, raggiunti 'buoni accordi' con l'agenzia atomica dell'Onu - News24_it : Iran, raggiunti 'buoni accordi' con l'agenzia atomica dell'Onu - pozzoAntotrif : @vfeltri I migranti di Crotone non sono/erano migranti economici. Molti sono “borghesi”. Parlano bene l’inglese. V… - diTerralba : A furia di decrescere, siamo sorpassati dalla Russia e raggiunti dall’Iran….. Intanto, India diventa n.5 e Uk, con… -

... in un'intervista a Irna, alcune dichiarazioni del Direttore generale dell'Aiea durante la visita secondo cui è stato trovato un accordo per cui l'si impegna a rimettere in funzione le ...... politico e culturaledalle donne in tutto il mondo. Questo riconoscimento si basa su un ... (un viaggio per immagini) dove l'autore ha svolto un reportage fotografico inimmortalando ...Leggi Anche, la denuncia di Amnesty: 'Manifestante di 24 anni morto mentre era in custodia ... Mio marito è andato ad aiutare a cercare le persone negli edifici vicini; quando ci hala ...

Iran, raggiunti 'buoni accordi' con l'agenzia atomica dell'Onu Agenzia ANSA

"Voglio ringraziare in particolare Pegah Moshir Pour: le sue parole sono un forte richiamo ai diritti umani e alla libertà. Pensando a quel Paese ricco di storia e di tradizione (l'Iran ndr) che vede ...L'Iran e l'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno raggiunto "buoni accordi" durante la recente visita a Teheran del Direttore generale dell'agenzia Rafael Mariano Grossi. (ANSA) ...