(Di lunedì 6 marzo 2023) Ancoraindi intossicazione si segnalano oggi in duea Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan. Altrehanno fatto ricorso alle cure dei sanitari a Mashhad, Shiraz e Isfahan. Da quando sono iniziati i misteriosidi intossicazione, circa tre mesi fa, sono oltre 50 leprese di mira, centinaia le ragazze intossicate. Le autorità affermano di aver prelevato dei campioni di una sostanza che si sospetta sia all’origine dei. La Guida suprema dell’Ali Khamenei ha chiesto che vengano portate avanti in modo serio le inchieste. Si tratta di un “crimine grande e imperdonabile”, ha detto Khamenei, come riporta Irna, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Iran, nuovi casi di studentesse avvelenate: i video dei soccorsi fuori dalle scuole - pietrogranero : raggiunge nuovi massimi rispetto al dollaro USA. L'economia russa si sta riprendendo nonostante la pressione senza… - vinierm : RT @Radio1Rai: #Iran Nuovi casi di avvelenamento di studentesse. Il supremo leader #Khamenei ha parlato di crimine 'imperdonabile', spiegan… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: #Iran Nuovi casi di avvelenamento di studentesse. Il supremo leader #Khamenei ha parlato di crimine 'imperdonabile', spiegan… - Radio1Rai : #Iran Nuovi casi di avvelenamento di studentesse. Il supremo leader #Khamenei ha parlato di crimine 'imperdonabile'… -

Spuntano nuovi casi di studentesse avvelenate in Iran, dopo i centinaia di casi scoperti negli ultimi mesi. Oggi, 4 marzo, sono stati segnalate intossicazioni avvenute in due istituti scolastici ad Abhar e ad ... Continuano gli attacchi ai danni delle ragazze iraniane, segnalate intossicazioni L'articolo Avvelenamenti studentesse in Iran: casi in tutto il paese proviene da True ...

«Un piano dei nemici». Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha bollato gli "incidenti" avvenuti in varie città del Paese in cui centinaia di studentesse delle superiori ed elementari sono rimaste ...