(Di lunedì 6 marzo 2023) Potenza, 6 mar. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare molto" Pegah Moshir Pour,iana, attivista per ie digitali, intervenuta all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Basilicata: "la sua presenza stessa, le parole che ha pronunziato, sono un forte richiamo ai, alla. Anzi tutto pensando al Paese da cui è venuta qui, di grandi tradizioni storiche e culturali di grande civiltà, che vede uncheed è questa l'all'enunciazione deie della". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ImolaOggi : Mattarella: l'Iran è un regime che soffoca i propri figli - TV7Benevento : Iran: Mattarella, 'regime soffoca i propri figli, antitesi a diritti umani e libertà' - - News24_it : Mattarella, l'Iran è un regime che soffoca i propri figli - macampoansa : L'ira funesta dei profughi afgani Che dal confine si spostarono nell'Iran. #Mattarella #Cutro - iconanews : Mattarella, l'Iran è un regime che soffoca i propri figli -

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'università della ..., regime che soffoca i propri figli "Voglio ringraziare in particolare Pegah Moshir Pour: le sue ...Pensando a quel Paese ricco di storia e di tradizione (l'ndr) che vede un regime che soffoca i propri figli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'...Il presidente Sergioha reso omaggio a Crotone alle vittime del naufragio a poche decine di metri dalla ... i giovani in fuga da gravi situazioni di pericolo in Afghanistan, Iraq,, ...

Iran: Mattarella, regime che soffoca i propri figli - LaPresse LAPRESSE

di grandi tradizioni storiche e culturali di grande civiltà, che vede un regime che soffoca i propri figli ed è questa l'antitesi all'enunciazione dei diritti umani e della libertà". Lo ha affermato ...Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Vorrei ringraziare molto la dottoressa Moshir Pour, la sua presenza stesse e le parole che ha pronunciato sono un forte richiamo ai ...