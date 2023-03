Iran, l’ex premier Mousavi contro il regime: “Serve una nuova Costituzione”. Ma gli attivisti: “Lui parte del problema” (Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre le proteste in Iran sembrano vivere un momento di parziale “stanca” rispetto al loro picco di intensità raggiunto lo scorso dicembre, a tenere banco in questi giorni sono le parole di Mir Hossein Mousavi, ex primo ministro della Repubblica Islamica negli Anni 80, nonché candidato alle discusse elezioni presidenziali del 2009. L’80enne politico, nativo dell’Azerbaijan orientale e storica figura del campo riformista, si è espresso sulle colonne del sito web Kalima chiedendo alle autorità “una trasformazione fondamentale, il cui profilo è indicato dal puro movimento Donna Vita Libertà”. Parole nette, declinate all’interno di una road map in tre fasi: l’indizione di un referendum sulla necessità di cambiare o addirittura riscrivere la Costituzione; la formazione, in caso di esito positivo del referendum, di una Assemblea costituente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre le proteste insembrano vivere un momento di parziale “stanca” rispetto al loro picco di intensità raggiunto lo scorso dicembre, a tenere banco in questi giorni sono le parole di Mir Hossein, ex primo ministro della Repubblica Islamica negli Anni 80, nonché candidato alle discusse elezioni presidenziali del 2009. L’80enne politico, nativo dell’Azerbaijan orientale e storica figura del campo riformista, si è espresso sulle colonne del sito web Kalima chiedendo alle autorità “una trasformazione fondamentale, il cui profilo è indicato dal puro movimento Donna Vita Libertà”. Parole nette, declinate all’interno di una road map in tre fasi: l’indizione di un referendum sulla necessità di cambiare o addirittura riscrivere la; la formazione, in caso di esito positivo del referendum, di una Assemblea costituente ...

