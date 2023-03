“Io e Ginevra | è successo…” Verissimo | confessione bomba di Antonino Spinalbese

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Unaa cuore aperto quella di. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, l’ex gieffino si è raccontato senza troppi fronzoli e i fan chiaramente sono impazziti. L’ex di Belen ha spiegato quello che tutti volevano sentirsi dire, ovvero che c’è un’altra donna nella sua vita. E sì, chiaramente parliamo diLamborghini che a questo punto potrebbe diventare ufficialmente la sua compagna. Per il momento il padre di Lunamarì non è ancora innamorato, dice, ma è sulla buona strada.“Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto a Silvia Toffanin –, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino ...