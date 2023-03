Interspac, Cottarelli non si arrende: 'Zhang cambi idea, possiamo arrivare a 400 milioni per l'Inter' (Di lunedì 6 marzo 2023) Interspac, l'ipotesi di azionariato popolare per supportare il club nerazzurro, è ancora in piedi, ma serve un'apertura dal presidente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023), l'ipotesi di azionariato popolare per supportare il club nerazzurro, è ancora in piedi, ma serve un'apertura dal presidente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inter_calciomer : #cottarelli ed #interspac può arrivare a 400mln per l'acquisto dell' #Inter . Ovviamente #zhang vuole il famoso Mi… - Revenge810 : RT @CalcioFinanza: Cottarelli: «Interspac? Cerchiamo partner: potremmo arrivare a 400 milioni di euro. Ma Zhang dovrebbe cambiare idea» htt… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: Interspac, Cottarelli non si arrende: 'Zhang cambi idea, possiamo arrivare a 400 milioni per l'#Inter' - cmdotcom : Interspac, Cottarelli non si arrende: 'Zhang cambi idea, possiamo arrivare a 400 milioni per l'#Inter' - fcin1908it : Cottarelli: “Interspac? Siamo 80.000 per 212 mln, si può fare il doppio. Problema Inter le casse vuote” -

Da Zhang a Brozovic. Cortocircuito Inter in C'era una volta InterSpac, l'azionariato popolare in salsa vip nerazzurra. Gli anti Zhang ricchi e soprattutto ... Un progetto tanto fumoso quanto andato in fumo, che però ha fruttato a Cottarelli & C. ... Da Zhang a Brozovic. Cortocircuito Inter in C'era una volta InterSpac, l'azionariato popolare in salsa vip nerazzurra. Gli anti Zhang ricchi e soprattutto ... Un progetto tanto fumoso quanto andato in fumo, che però ha fruttato a Cottarelli & C. ... C'era una volta, l'azionariato popolare in salsa vip nerazzurra. Gli anti Zhang ricchi e soprattutto ... Un progetto tanto fumoso quanto andato in fumo, che però ha fruttato a& C. ...C'era una volta, l'azionariato popolare in salsa vip nerazzurra. Gli anti Zhang ricchi e soprattutto ... Un progetto tanto fumoso quanto andato in fumo, che però ha fruttato a& C. ... Cottarelli: «Interspac Si può arrivare a 400 mln di euro» Calcio e Finanza