Inter Primavera, pareggio col Lecce da non buttare: segnali dalla difesa (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Inter di Cristian Chivu strappa un punto al Lecce capolista. Prestazione non indimenticabile dei nerazzurri, ma sufficiente per non incappare in una sconfitta pareggio DA NON buttare – L’Inter di Cristian Chivu – ieri non presente in panchina per squalifica – pareggia contro il Lecce capolista e continua la sua rincorsa verso la zona playoff. Ora i nerazzurri sono a 32 punti in classifica, a meno 6 punti dal sesto posto occupato dal Torino. La sesta posizione è al momento l’obiettivo primario dei nerazzurri, rappresentando l’ultimo posto disponibile per giocarsi i playoff e provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. segnali dalla difesa – L’Inter chiude una partita senza segnare per la prima volta da ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) L’di Cristian Chivu strappa un punto alcapolista. Prestazione non indimenticabile dei nerazzurri, ma sufficiente per non incappare in una sconfittaDA NON– L’di Cristian Chivu – ieri non presente in panchina per squalifica – pareggia contro ilcapolista e continua la sua rincorsa verso la zona playoff. Ora i nerazzurri sono a 32 punti in classifica, a meno 6 punti dal sesto posto occupato dal Torino. La sesta posizione è al momento l’obiettivo primario dei nerazzurri, rappresentando l’ultimo posto disponibile per giocarsi i playoff e provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso.– L’chiude una partita senza segnare per la prima volta da ...

