Inter | possibile il rientro di Dimarco per lo Spezia | cautela per Correa e Skriniar

Federico Dimarco verso il rientro per Spezia-Inter, tempi più lunghi per Skriniar e Correa Nemmeno il tempo di godersi il ritorno alla vittoria in campianato che per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima sfida. Venerdì i nerazzurri sono attesi dall'impegno esterno contro lo Spezia dove potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi Federico Dimarco, mentre per Skriniar e Correa serve un altro po' di tempo. "Contro il Porto, o forse anche con lo Spezia, Simone Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione per la prima volta in stagione. È quanto trapela da Appiano Gentile, con le condizioni dei tre assenti del match di Lecce che stanno migliorando quotidianamente.

