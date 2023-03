Inter, maglie indossate contro il Porto all’asta per aiutare con Unicef i terremotati di Turchia e Siria (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Inter, in collaborazione con Unicef, ha deciso di dare un proprio contributo a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria. Le maglie indossate dai neroazzurri, nel corso del match di andata di ottavi di finale di Champions League contro il Porto, sono state infatti messe all’asta su Ebay. Il ricavato andrà a sostegno delle operazioni di soccorso di Unicef nei due paesi colpiti, per portare forniture mediche, generi di primo soccorso, cibo o allestire ripari d’emergenza riscaldati. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) L’, in collaborazione con, ha deciso di dare un proprio contributo a sostegno deidi. Ledai neroazzurri, nel corso del match di andata di ottavi di finale di Champions Leagueil, sono state infatti messesu Ebay. Il ricavato andrà a sostegno delle operazioni di soccorso dinei due paesi colpiti, per portare forniture mediche, generi di primo soccorso, cibo o allestire ripari d’emergenza riscaldati. SportFace.

