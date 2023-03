Inter-Lecce | sta tornando l’Eurostar Gosens! Stecca solo uno | pagelle ? TS

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’ha ritrovato il sorriso dopo il KO di Bologna. Bene tutti, in particolare Robin Gosens che si dimostra in un ottimo stato di forma.un giocatore non arriva alla sufficienza piena PAGELLA ? L’rialza subito la testa dopo la sconfitta di Bologna. Un 2-0 netto realizzato grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Tutta la squadra ha disputato una buonissima prestazione. Spicca il 7 di Robin Gosens, alla seconda gara di fila positiva dopo quella del Dall’Ara. Il voto del tedesco è condiviso anche dai due autori del gol Lautaro Martinez e Mkhitaryan nonché da Barella. Gara da 6,5 invece per Darmian e Calhanoglu. Mentre arrivano alla sufficienza piena Bastoni, Acerbi e Dumfries. L’unico rimandato è Edin Dzeko, che si attesta sul 5,5. Fonte: Tuttosport ? Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Vittoria convincente dell'Inter, che fa quello che deve fare e regola il Lecce 2-0 senza soffrire mai. Benissimo Go… - Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - gippu1 : Spezia-Verona 0-0 Sampdoria-Salernitana 0-0 Inter-Lecce 2-0 Roma-Juventus 1-0 Rarissimo caso, forse unico, di dome… - infoitsport : Le pagelle di Inter-Lecce: Ceesay fa reparto da solo, Gonzalez timido - infoitsport : Le pagelle di Inter-Lecce: Gosens corsa e concretezza, Maleh smarrito -

... Lautaro Martinez La Gazzetta dello Sport celebra Lautaro Martinez, il Toro dell', che ieri ha chiuso la partita contro ilfirmando il secondo gol dei nerazzurri, all'8 del secondo tempo,......la mezzala com'è possibile che nemmeno in una partita già indirizzata come quella contro il... quel minuto contro il Milan, per l'è scattato l'obbligo di riscatto nei confronti dell'Empoli .Davanti, invece, il passo Champions delle squadra in corsa migliora e la vittoria della formazione di Mourinho rilancia la bagarre: 50 punti per l'(2 - 0 al), 48 per la Lazio che ha vinto ...

Inter-Lecce 2-0, la moviola: Manganiello non vede due rigori. Nasca fa peggio Corriere dello Sport

Nonostante la vittoria contro il Lecce, una buona parte del popolo nerazzurro dubita sempre più di Simone Inzaghi e nella prossima stagione si aspetta un avvicendamento tecnico in panchina. Il 2-0 ...L' Inter resta interessata a Kessié che, alla sua prima stagione al Barcellona, non ha convinto pienamente. L'ivoriano sarebbe anche disposto a tornare in Italia ma, per arrivare alla classica fumata ...