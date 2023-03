Inter-Lautaro | leader e record

(Di lunedì 6 marzo 2023)Martinez guida l’nelle difficoltà ed è sempre piùdella squadra nerazzurra anche per i gol segnatiMartinez guida l’nelle difficoltà ed è sempre piùdella squadra nerazzurra anche per i gol segnati. Quattordici reti in 25 partite giocata mai così bene da quando è a Milano l’argentino che dopo il Mondiale è tornato in Italia con tanta consapevolezza. E’ quello più in forma della squadra di Inzaghi e lo dimostra con le sue giocate e i gol importanti per indirizzare le partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Primi cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Lautaro - tancredipalmeri : Nel meraviglioso gol dell’Inter, più del tacco di Lautaro a lanciare la transizione, più del tiro a giro di Mkhitar… - fcin1908it : Serie A, Inter-Lecce 2-0: decidono Mkhitaryan e Lautaro. L'Inter si riprende il secondo posto in solitaria con una… - FcInterNewsit : CdS - Dalle parole di Bologna al gesto verso Dumfries in Inter-Lecce: Lautaro pilastro dello spogliatoio - CalcioNews24 : #Lautaro sempre più leader dell'#Inter ?? -

- Lecce, per Marelli non c'è rigore su- Lecce, Cesari condanna Manganiello .- Lecce, i precedenti di Manganiello con le due squadre. Quella di ieri è stata la quinta ...e Lecce hanno chiuso la gara senza subire cartellini gialli. Un paio ci stavano, soprattutto ... Giusto non punire col rigore gli interventi di Tuia e Gendrey sue Gosens con scivolate ......per crescere" Serata tranquilla per l'di Inzaghi, vittoriosa sul Lecce senza particolari problemi. Il 2 - 0 finale è maturato con un gol per tempo: Mkhitaryan nel primo (29') enel ...

ma lavoriamo per crescere” Serata tranquilla per l’Inter di Inzaghi, vittoriosa sul Lecce senza particolari problemi. Il 2-0 finale è maturato con un gol per tempo: Mkhitaryan nel primo (29’) e ...S. Inzaghi (all.) 7 Stavolta niente scherzi contro una piccola e anche meno affanni rispetto ad altre vittorie più recenti. Il modo migliore per approcciarsi al trittico che arriva tra campionato e C ...