Inter-Kessie e Calhanoglu | l’importanza dell’amicizia nella strategia di mercato

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lasciate che vi parli della potenza del Calcio! Uno sport che unisce e divide, che crea rapporti duraturi o burrasca instabili.vita di ogni giocatore possono esserci momenti di luce e di ombra, di sorrisi e di lacrime. I giocatori si incontrano e si separano, si sfidano e si aiutano. Eppure, c’è un elemento che rimane costante nel tumultuoso mondo del calcio: la passione. La passione di quelle persone che leggono notizie quotidianamente, che seguono i loro beniamini fino al confine del mondo e che non mollano mai. Oggi, ho il piacere di parlarvi di un’affascinante vicenda che coinvolge due talentuosi centrocampisti. La loro unione, durata ben quattro stagioni con la gloriosa maglia rossonera, ha visto la luce in ben 158 partite giocate fianco a fianco. Ebbene, vi sbalordirà scoprire che questo rapporto personale, nato in campo ma cresciuto fuori dalle quattro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... intermilanmedan : RT @inter_calciomer: ?? ESCLUSIVA Apertura totale del #FCBarcelona alla formula del prestito gratuito + pagamento a metà con l' #Inter per… - GiuPeps11 : RT @InterHubOff: ???Franck Kessie ai microfoni di ‘BarçaTV’: “La squadra più difficile che ho sfidato? L’Inter. L’avversario più duro? Marce… - BartAprile : RT @GianmarcoDaria: ???Franck #Kessie ai microfoni di ‘BarçaTV’: “La squadra più difficile che ho sfidato? L’Inter. L’avversario più duro? M… - IdrissElaoud : RT @InterHubOff: ???Franck Kessie ai microfoni di ‘BarçaTV’: “La squadra più difficile che ho sfidato? L’Inter. L’avversario più duro? Marce… - FcInterNewsit : GdS - L'Inter resta vigile sulla pista Kessié. Ma servirà una partenza illustre a centrocampo -

C'è il rapporto deteriorato con Zlatan Ibrahimovic, costellato di dichiarazioni poco edificanti, e c'è quello con Franck, ancora vivo un anno e mezzo dopo che le due strade si sono separate. Hakan Calhanoglu non è ricordato con affetto dai tifosi del Milan dopo il passaggio a parametro zero ai cugini, ma con gli ...Prima erano solo sussurri, poi sono diventate voci più insistenti, avvalorate anche dalle parole del suo ex compagno al Milan Calhanoglu : che trae l'ci sia un filo diretto e un feeling crescente è cosa nota. L'ivoriano vorrebbe tornare a Milano e Marotta starebbe seriamente pensando a lui, se dovesse decidere di cedere Brozovic . ...Commenta per primo Hakan Calhanoglu chiama Franckall', ma l'affare è complicato: come riferisce Sport , il Barcellona non è intenzionato a cedere il centrocampista ivoriano in estate.

Calhanoglu-Kessie, l'amicizia milanista che può far felice l'Inter La Gazzetta dello Sport

L' Inter resta interessata a Kessié che, alla sua prima stagione al Barcellona, non ha convinto pienamente. L'ivoriano sarebbe anche disposto a tornare in Italia ma, per arrivare alla classica fumata ...Le società però sono già proiettate al prossimo calciomercato estivo e come di consueto circolano le prime voci riguardo qualche acquisto per la prossima stagione. La notizia che diventa sempre più in ...