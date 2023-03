Inter | Inzaghi | “Potevamo fare certamente di più in campionato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Primi cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Lautaro - Inter : Le dichiarazioni di Simone Inzaghi ?? #ForzaInter - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carb… - JTriplete : @FBiasin L'#Inter al contrario di altre volte ha fatto semplicemente il suo dovere #Inzaghi pur avendo almeno 6 ti… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Marotta pensa a Kessié: le condizioni per l’arrivo dell’Ivoriano ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -

...tema è annoso e a ogni intervista o conferenza stampa il problema viene riproposto a Simone. mentre dopo le partite in casa c'è curiosità: perché l'è inarrestabile al Giuseppe Meazza e ..., Brozovic è l'unico cedibile tra i big di, Brozovic non è più una pedina intoccabile. Circa un anno fa, Marcelo Brozovic rinnovata il suo contratto con l', firmando sino ...Seconda con 50 punti a +2 sulla Lazio e a +3 sul duo composto da Roma e Milan, l'è ... come mostrato dalle partite contro Porto e soprattutto Lecce , ma per il team di Simonesi apre ora ...

Inter, Inzaghi e la scelta su Asllani: 14 milioni e un problema da risolvere Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Non solo punti, ma anche prestazioni ed efficienza difensiva: il tecnico nerazzurro deve trovare il modo di ottenere continuità tra il rendimento top al Meazza e quello da Conference League in trasfer ...