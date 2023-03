Inter iniziativa benefica al fianco di UNICEF: maglie all’asta (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Inter si schiera al fianco di UNICEF per sostenere le vittime del violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Le maglie dei calciatori dell’Inter, indossate nella sfida contro il Porto, andranno all’asta BENEFICENZA – “Inter e UNICEF insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord ovest della Siria. Le maglie indossate dai giocatori nerazzurri in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, saranno messe all’asta dal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. Il ricavato dell’asta, che sarà attiva dal 6 all’11 marzo, andrà a sostegno dell’Intervento ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) L’si schiera aldiper sostenere le vittime del violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Ledei calciatori dell’, indossate nella sfida contro il Porto, andrannoBENEFICENZA – “insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord ovest della Siria. Leindossate dai giocatori nerazzurri in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, saranno messedal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. Il ricavato dell’asta, che sarà attiva dal 6 all’11 marzo, andrà a sostegno dell’vento ...

