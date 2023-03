Inter, evento speciale per i 115 anni di storia: sarà presente Zanetti! (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Inter giovedì 9 marzo festeggia i suoi 115 anni di storia. Per l’occasione il club nerazzurro presenterà un libro dal titolo “Le Maglie dell’Inter” con Javier Zanetti a presenziare l’evento. Di seguito tutti i dettagli evento speciale – L’Inter sta per festeggiare il suo compleanno numero 115 e per l’occasione il club nerazzurro ha organizzato un evento speciale dove sarà protagonista Javier Zanetti, vice presidente Interista e storico ex capitano. Per l’occasione verrà presentato un nuovo libro, “Le Maglie dell’Inter”, realizzato in collaborazione con Giunti Editore. PRESENZA – L’appuntamento è per giovedì 9 marzo 2023, data del compleanno, a ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) L’giovedì 9 marzo festeggia i suoi 115di. Per l’occasione il club nerazzurrorà un libro dal titolo “Le Maglie dell’” con Javier Zanetti a presenziare l’. Di seguito tutti i dettagli– L’sta per festeggiare il suo compleanno numero 115 e per l’occasione il club nerazzurro ha organizzato undoveprotagonista Javier Zanetti, vice presidenteista e storico ex capitano. Per l’occasione verrà presentato un nuovo libro, “Le Maglie dell’”, realizzato in collaborazione con Giunti Editore. PRESENZA – L’appuntamento è per giovedì 9 marzo 2023, data del compleanno, a ...

