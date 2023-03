Inter | Brozovic perde il posto e il futuro è sempre più un rebus

(Di lunedì 6 marzo 2023) Marceloilda titolare nell’e il suoin nerazzurro èpiù unMarceloilda titolare nell’e il suoin nerazzurro èpiù un. Il croato con i due mesi fuori tra infortunio e Mondiale non è tornato al meglio in questo 2023. Inzaghi gli preferisce Calhanoglu in regia e lui potrebbe dire addio a fine stagione. Da tempo sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona che potrebbe portarlo in Spagna e a Milano tornare Kessié. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marceloperde il posto da titolare nell'e il suo futuro in nerazzurro è sempre più un rebus Marceloperde il posto da titolare nell'e il suo futuro in nerazzurro è sempre più un ...Nonostante la vittoria contro il Lecce abbia rasserenato l'ambiente e permesso alla squadra di riconquistare il secondo posto in classifica, Marcelocontinua a essere un caso per l'. Simone Inzaghi lo ha di nuovo escluso dalla formazione iniziale nella gara contro il Lecce e lo ha mandato in campo solo nella ripresa. A 20' dalla fine,...E con Calhanoglu che sta per rinnovare e con Asllani su cui l'ha investito tanto e per il futuro, allora potrebbe anche essere, ormai a impatto zero a bilancio, a poter dire addio in ...

L' Inter resta interessata a Kessié che, alla sua prima stagione al Barcellona, non ha convinto pienamente. L'ivoriano sarebbe anche disposto a tornare in Italia ma, per arrivare alla classica fumata ...Tifoseria critica sulla gestione della rosa Continuano le tensioni in casa Inter. Nonostante la vittoria di ieri per 2 a 0 contro il Lecce, mister Inzaghi continua a stare al centro del mirino. Stavol ...