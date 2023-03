Inter al lavoro verso lo Spezia | ad Appiano si rivede un infortunato!

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’, dopo aver battuto il Lecce, si è subito ritrovata adGentile per dare il via ai lavori in vista dello(venerdì 10 marzo ore 20.45). Inzaghi ritrova uno dei tre infortunati di lusso. Di seguito le ultime UN RITORNO – L’di Simone Inzaghi rialza la testa dopo la sconfitta con il Bologna battendo il Lecce a San Siro. Tre punti preziosi per Lautaro Martinez e compagni che tornano al secondo posto in classifica scavalcando la Lazio e staccando il Milan. Intanto adGentile sono già iniziati i lavori in vista della sfida contro lo, in programma venerdì alle 20.45 allo stadio ‘Alberto Picco”. Si è rivisto Federico Dimarco, che ha saltato le ultime due sfide di campionato mentre mancano ancora all’appello Milan Skriniar e Joaquin ...

Giornata di lavoro per i nerazzurri Inter - News Ufficiali

L' Inter è già al lavoro per pianificare la prossima sessione di calciomercato in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza è molto attiva sia in entrata che in uscita. Uno de ...