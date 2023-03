Inter, al fianco di Unicef: “Maglie della gara contro il Porto all’asta per Turchia e Siria” (Di lunedì 6 marzo 2023) Inter e Unicef insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord ovest della Siria. Tramite un comunicato ufficiale si apprende che le Maglie indossate dai giocatori nerazzurri in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, saranno messe all’asta dal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. I nerazzurri, infatti, metteranno all’asta le Maglie utilizzate dagli uomini di Simone Inzaghi durante la partita vinta per 1-0 contro il Porto in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023)insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud este il nord ovest. Tramite un comunicato ufficiale si apprende che leindossate dai giocatori nerazzurri in occasionedi andata degli ottavi di finale di Champions Leagueil, saranno messedal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. I nerazzurri, infatti, metterannoleutilizzate dagli uomini di Simone Inzaghi durante la partita vinta per 1-0ilin occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League a ...

