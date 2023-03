Insegnare la non violenza: scuola per imparare, liberi dalla paura e sicuri da ogni violenza. Scarica una Unità di Apprendimento sull’argomento (Di lunedì 6 marzo 2023) ogni alunno ha il diritto sacrosanto di recarsi a scuola e di frequentarla serenamente e libero da ogni tipologia e forma di paura. Solamente quando le scuole forniscono un'istruzione di qualità, inclusiva e sicura, i nostri alunni possono imparare, edificare le loro amicizia amicizie e costruire quell’impalcature di competenze critiche di cui ciascuno di loro ha bisogno per veleggiare con sicurezza e determinazione sul mare, talvolta tempestoso, della vita. Nelle migliori condizioni, la scuola ha il dovere di dare ai bambini e ai ragazzi, ai propri alunni, insomma, l’accesso all’autostrada della vita con attenzione al futuro promettente e adatto a ciascuno di loro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023)alunno ha il diritto sacrosanto di recarsi ae di frequentarla serenamente e libero datipologia e forma di. Solamente quando le scuole forniscono un'istruzione di qualità, inclusiva e sicura, i nostri alunni possono, edificare le loro amicizia amicizie e costruire quell’impalcature di competenze critiche di cui ciascuno di loro ha bisogno per veleggiare con sicurezza e determinazione sul mare, talvolta tempestoso, della vita. Nelle migliori condizioni, laha il dovere di dare ai bambini e ai ragazzi, ai propri alunni, insomma, l’accesso all’autostrada della vita con attenzione al futuro promettente e adatto a ciascuno di loro. L'articolo .

