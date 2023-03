INPS richiede nuovi documenti o perdi assegno mensile | Cosa devi trasmettere ed entro quando (Di lunedì 6 marzo 2023) Attenzione alle scadenza e alle consegne dei documenti per la NASPI. Nel 2023 ci sono molti modi in cui puoi perdere il sussidio. Scadenze in avvicinamento per la presentazione dei documenti necessari per continuare a percepire la NASPI. L’indennità per la disoccupazione italiana può essere persa molto facilmente se ci si dimentica di consegnare tutti i documenti necessari. Attenzione ai documenti per avere la NASPI – IlovetradingLa NASPI è una delle misure di assistenza più importanti del panorama italiano. Considerando che ci sono ancora moltissimi problemi di disoccupazione in Italia, la Naspi, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una misura estremamente importante per aiutare tutti coloro che hanno perso il lavoro e impiegheranno tempo per trovarne uno nuovo. La NASPI è stata introdotta nel 2015 ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 6 marzo 2023) Attenzione alle scadenza e alle consegne deiper la NASPI. Nel 2023 ci sono molti modi in cui puoi perdere il sussidio. Scadenze in avvicinamento per la presentazione deinecessari per continuare a percepire la NASPI. L’indennità per la disoccupazione italiana può essere persa molto facilmente se ci si dimentica di consegnare tutti inecessari. Attenzione aiper avere la NASPI – IlovetradingLa NASPI è una delle misure di assistenza più importanti del panorama italiano. Considerando che ci sono ancora moltissimi problemi di disoccupazione in Italia, la Naspi, ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una misura estremamente importante per aiutare tutti coloro che hanno perso il lavoro e impiegheranno tempo per trovarne uno nuovo. La NASPI è stata introdotta nel 2015 ...

