Infortunio Immobile, ultim’ora Lazio: comunicato sui tempi di recupero (Di lunedì 6 marzo 2023) La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le condizioni di Ciro Immobile, che ha accusato un problema fisico dopo l’ultima partita di campionato contro il Napoli. Immobile giocherà Bologna-Lazio? Ecco quanto evidenziato: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra“. Immobile, Lazio Copyright: xAndreaxRositox DSC 2316 “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 marzo 2023) La, attraverso il proprio sito ufficiale, hale condizioni di Ciro, che ha accusato un problema fisico dopo l’ultima partita di campionato contro il Napoli.giocherà Bologna-? Ecco quanto evidenziato: “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra“.Copyright: xAndreaxRositox DSC 2316 “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali ...

