Infermiera aggredita al Rems | sindacato insorge

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Baronia (AV) – Ancora un’aggressione all’interno delladi San Nicola Baronia, in provincia di Avellino, la struttura sanitaria che ospita autori di reato ritenuti infermi o seminfermi di mente oltre che socialmente pericolosi. A farne le spese una operatrice sanitaria che la notte scorsa è statae ferita da un detenuto che era stato sottoposto ad un Tso. A un mese dalle ultime aggressioni, sale la protesta dei sindacati che chiedono al manager della Asl di Avellino, Mario Ferrante, di confrontarsi e discutere sul rafforzamento delle misure di protezione per il personale e l’ampliamento della dotazione organizzata. Dopo le precedenti aggressioni, spiega Massimo Imparato, coordinatore della Cisl Funzione Pubblica Irpinia-Sannio «Ci aspettavamo una convocazione che non è mai arrivata. Non siamo ...