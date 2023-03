Indian Wells, grande attesa per il ritorno in campo di Sinner: obiettivo sfatare il tabù ottavi (Di lunedì 6 marzo 2023) Due settimane dopo la sconfitta a Rotterdam contro Medvedev, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo. L’azzurro, come gran parte dei suoi colleghi, sarà impegnato nel Masters 1000 di Indian Wells 2023 nel deserto californiano e proverà a dar seguito ai buoni risultati ottenuti in quest’avvio di stagione. Dopo la sconfitta in cinque set contro Tsitsipas a Melbourne, Jannik si è pienamente riscattato sul cemento indoor europeo, vincendo il titolo a Montpellier e brillando anche a Rotterdam, dove si è arreso solamente a un alieno come Medvedev – che in Olanda ha vinto il primo dei suoi tre tornei consecutivi – ma lo ha fatto dopo aver battuto avversari del calibro dello stesso Tsitsipas. Porsi un obiettivo in termini di risultati in California è difficile, anche perché il sorteggio influirà molto su ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Due settimane dopo la sconfitta a Rotterdam contro Medvedev, Janniksi appresta a tornare in. L’azzurro, come gran parte dei suoi colleghi, sarà impegnato nel Masters 1000 di2023 nel deserto californiano e proverà a dar seguito ai buoni risultati ottenuti in quest’avvio di stagione. Dopo la sconfitta in cinque set contro Tsitsipas a Melbourne, Jannik si è pienamente riscattato sul cemento indoor europeo, vincendo il titolo a Montpellier e brillando anche a Rotterdam, dove si è arreso solamente a un alieno come Medvedev – che in Olanda ha vinto il primo dei suoi tre tornei consecutivi – ma lo ha fatto dopo aver battuto avversari del calibro dello stesso Tsitsipas. Porsi unin termini di risultati in California è difficile, anche perché il sorteggio influirà molto su ...

