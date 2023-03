Indian Wells, Djokovic non parteciperà perché non vaccinato al Covid (Di lunedì 6 marzo 2023) Novak Djokovic non farà parte del torneo californiano di Indian Wells a causa delle restrizioni degli Stati Uniti che impediscono ai non vaccinati al Covid l'ingresso nel Paese: ecco le sue dichiarazioni e cosa "rischia" adesso Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Novaknon farà parte del torneo californiano dia causa delle restrizioni degli Stati Uniti che impediscono ai non vaccinati all'ingresso nel Paese: ecco le sue dichiarazioni e cosa "rischia" adesso

Novak Djokovic costretto a saltare Indian Wells: non è vaccinato 

Niente da fare: il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells. Al tennista serbo, infatti, non è stata concessa la deroga per entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro il Covid. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo.

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non giocherà il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells perché non è vaccinato contro il Covid-19 e non può entrare negli Stati Uniti. Gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero.

Con l'assenza ufficiale di Novak Djokovic da Indian Wells e Miami per il secondo anno consecutivo a causa delle note vicende del vaccino Covid, si riapre ufficialmente la corsa al numero uno nell'immediato. La mancata partecipazione del serbo potrebbe permettere ad Alcaraz e Tsitsipas di sorpassarlo in testa alla classifica, ma serve vincere il torneo.