Indian Wells 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 6 marzo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di. Si parte con i due tabelloni di qualificazione, che vedranno in campo ben sei nostri rappresentanti. Al maschile avremo Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Roberto Marcora, mentre tra le donne cercheranno di conquistare un posto nel main draw Sara Errani e Lucrezia Stefanini. Di seguito ilcompleto.LUNEDI 6ITALIANI) STADIUM 2 Ore 20:00 – (10) Eubanks vs Marterer a seguire – (7) Popyrin vs (PR) Klahn a seguire – (9) Kokkinakis vs (PR) Sugita a seguire – (WC) Svajda vs (21 )Johnson a seguire – (3) Kudla vs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - ilpost : Il tennista serbo Novak Djokovic non giocherà il torneo di Indian Wells, negli Stati Uniti, a causa delle restrizio… - Corriere : I tornei di Indian Wells e Miami vietati a Djokovic: non è vaccinato, non può entrare negli Usa - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Le teste di serie del singolare maschile e femminile. Il sorteggio dei tabelloni q… - Leonard6031 : RT @Leonard6031: Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells. Lo perseguitano perché nonostante sia un non vaccinato, si ostina a res… -

La pandemia di Covid sembra essere ormai alle spalle ma molte misure restrittive sono ancora in vigore. Una di queste ha costretto Novak Djokovic a non giocare il Masters 1000 di. Il fuoriclasse serbo, si legge in una breve nota diffusa dagli organizzatori del BNP Paribas Open, 'si è cancellato dal tabellone dell'edizione del 2023. Al suo posto entra nel main draw ...Sorteggio tabellone, ecco quali saranno i primi avversari delle tre punte azzurre al Masters 1000 californiano. C'è qualcuno che lo definisce addirittura 'il quinto Slam' , trattandosi di uno dei tornei ...Camia Giorgi, 'Ho rubato la giacca a mio fratello'. Le foto della tennista Camila Giorgi è pronta per. La tennista italiana dopo l'eliminazione al Wta di Monterrey è volata in California per preparare il torneo Wta 1000. 'I stole my brother's jacket' ('Ho rubato la giacca a mio fratello'),...

Non è vaccinato: niente Indian Wells per Djokovic La Gazzetta dello Sport

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells in quanto non vaccinato contro il Covid ...MIAMI. Niente da fare per Novak Djokovic, il no vax dello sport non potrà parteciperà al torneo di Indian Wells perché gli Stati Uniti hanno esteso l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero ...