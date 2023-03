Indennizzo per i lavoratori sudcoreani costretti a lavorare durante il dominio coloniale del Giappone (Di lunedì 6 marzo 2023) Una decisione apprezzata da Giappone e Usa e che migliorerà le relazioni tra i due paesi asiatici. La Corea del Sud ha annunciato che indennizzerà i lavoratori sudcoreani costretti a lavorare per le aziende nipponiche durante la Seconda guerra mondiale. Eventi che nel corso degli anni ostacolato le relazioni con il Giappone. Una fondazione governativa, ha detto il ministro degli Esteri Park Jin, risarcirà le vittime che nel 2018 hanno vinto cause legali contro Mitsubishi Heavy Industries e Nippon Steel attraverso un fondo alimentato da donazioni del settore privato. Il piano, in base a quanto riferito dai media locali, non coinvolge direttamente il governo di Tokyo. “Spero che il Giappone risponda positivamente alla nostra importante decisione di oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Una decisione apprezzata dae Usa e che migliorerà le relazioni tra i due paesi asiatici. La Corea del Sud ha annunciato che indennizzerà iper le aziende nipponichela Seconda guerra mondiale. Eventi che nel corso degli anni ostacolato le relazioni con il. Una fondazione governativa, ha detto il ministro degli Esteri Park Jin, risarcirà le vittime che nel 2018 hanno vinto cause legali contro Mitsubishi Heavy Industries e Nippon Steel attraverso un fondo alimentato da donazioni del settore privato. Il piano, in base a quanto riferito dai media locali, non coinvolge direttamente il governo di Tokyo. “Spero che ilrisponda positivamente alla nostra importante decisione di oggi ...

