Incidenti stradali a Napoli: sono la statale 162 e la variante 268 le strade killer (Di lunedì 6 marzo 2023) Martina Persico, che avrebbe compiuto trent'anni a luglio, e Francesco Cataldo, che invece aveva compiuto 27 anni poco più di un mese fa sono solo gli ultimi nomi del triste elenco dei... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 marzo 2023) Martina Persico, che avrebbe compiuto trent'anni a luglio, e Francesco Cataldo, che invece aveva compiuto 27 anni poco più di un mese fasolo gli ultimi nomi del triste elenco dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Incidenti stradali, in Italia morte 195 persone nei weekend da inizio anno. Oltre 70 erano under 35 - DarioBallini : Gli incidenti stradali smetteranno quando fermeremo la circolazione. Solo la Lega non lo capisce - benzinazero : I just posted 'Incidenti stradali, il costo sociale non è di 17 miliardi ma di 34' on Reddit - benzinazero : I just posted 'Incidenti stradali, il costo sociale in Italia non è di 17 miliardi ma di 34, pari al 2% del pil' on… - paoloforneris : RT @archiferrara: I morti per incidenti stradali nel 2023 sono già 195 di questi 73 avevano meno di 35 anni! N.c. -