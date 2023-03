Incidente Treviso, Barbara Brotto in un vecchio video su TikTok al fidanzato: "Non c'è bisogno di correre in auto" (Di lunedì 6 marzo 2023) "Un tipico tragitto in macchina con mio moroso". Inzia così il video pubblicato qualche mese fa su TikTok da Barbara Brotto, una delle due ragazze morte nell'Incidente avvenuto nel trevigiano nei giorni scorsi. In questa videografica realizzata dalla giovane, Brotto rimprovera in modo canzonatorio il fidanzato per il suo stile di guida. "Non c'è bisogno di correre, sai" si legge. Bisogna specificare che la sera dell'Incidente in cui Barbara Brotto - diciassettenne di Oderzo - e Eralda Spahillari - diciannovenne di origini greche che viveva a Ponte di Piave - hanno perso la vita, alla guida della Bmw 420 non c'era il fidanzato di ... Leggi su lastampa (Di lunedì 6 marzo 2023) "Un tipico tragitto in macchina con mio moroso". Inzia così ilpubblicato qualche mese fa suda, una delle due ragazze morte nell'avvenuto nel trevigiano nei giorni scorsi. In questagrafica realizzata dalla giovane,rimprovera in modo canzonatorio ilper il suo stile di guida. "Non c'èdi, sai" si legge. Bisogna specificare che la sera dell'in cui- diciassettenne di Oderzo - e Eralda Spahillari - diciannovenne di origini greche che viveva a Ponte di Piave - hanno perso la vita, alla guida della Bmw 420 non c'era ildi ...

