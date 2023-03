Incidente sul lavoro a Venezia: operaio muore cadendo da un’impalcatura (Di lunedì 6 marzo 2023) Drammatico Incidente sul lavoro ad Annone Veneto nella provincia di Venezia. Questa mattina, Lunedì 6 Marzo, poco dopo le 11,30 un infortunio sul lavoro si è verificato nei pressi di una tenuta vitivinicola a Loncon, dove un operaio è caduto da un’impalcatura perdendo la vita. I colleghi hanno subito allertato il 118 che ha inviato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Drammaticosulad Annone Veneto nella provincia di. Questa mattina, Lunedì 6 Marzo, poco dopo le 11,30 un infortunio sulsi è verificato nei pressi di una tenuta vitivinicola a Loncon, dove unè caduto daperdendo la vita. I colleghi hanno subito allertato il 118 che ha inviato ... TAG24.

